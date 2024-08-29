近9成酒店及餐飲業難填補職缺　調查指侍應清潔工等最缺人

本地市道不景，零售、飲食業等生意未見起色。人力資源管理學會調查顯示，認為填補職缺「極度困難」的企業比例降至16%，是2022年來最低水平。不過中型企業招騁人手上則遇到較大困難，有20%表示填補職缺 「極度困難」，63% 表示「相當困難」。學會認為，可能是因為中型企業招聘流程較繁複，同時要應對更多競爭對手，增加招聘難度。另外，受訪者中，來自酒店及餐飲業的僱主有近9成表示招聘人手「極度困難」或「相當困難」，尤其侍應、清潔工及房務員最難填補。而物業管理及房地產開發行業亦有8成3僱主反映聘人「相當困難」。

調查亦探討香港2028年人力資源需求的變化，預期整體需求增長2%，企業會傾向投放更多資源招聘資深或中層管理層、專業人士、主管等，以推動業務增長。未來在科技進步趨勢下，自動化和人工智能應用有助簡化部分流程，部分行業如物流及運輸業、零售批發業、電訊、行政及文書等行業均可能面臨人力需求下降。而與資訊科技相關職位，如資訊科技經理、軟件工程師等，需求預計將呈現上升趨勢。

另外，建築、工程和建造業、貿易業、物業管理及房地產開發業則可能受惠於本地未來重大發展項目，例如「北部都會區」、「交椅洲人工島」等，人力需求預計會穩定增長約5%至8%不等。