非法放數兼瞞債申退休再受僱　前高級警員被起訴9.2答辯

一名前高級警員涉嫌未經許可向他人借貸1.6萬港元，及於債務申報文件上作出虛假陳述，以申請退休後再獲警務處僱用，違反《防止賄賂條例》，今日(8月29日)被廉政公署落案起訴。被告已獲廉署准予保釋，以待下周一(9月2日)在屯門裁判法院答辯。

被告鄧志珩，52歲，前警務處高級警員，被控兩項訂明人員接受利益罪名，以及一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件。其中兩項控罪指被告涉嫌於2022年9月至10月期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從一名收數公司職員接受兩筆各為8,000港元的貸款。

另外，於2021年11月2日，被告申請提早退休，及在退休當日以合約條款再受僱於警務處。根據警務處有關計劃，被告須申報其債務狀況。被告於2017年至2018年期間，向三間財務公司取得三筆合共115萬港元貸款，須分期每月還款。餘下一項控罪指被告涉嫌意圖欺騙及誤導警務處而使用一份載有虛假陳述的債務申報表，即在申報表上聲稱自己沒有任何未償還的債務，但被告當時仍欠上述三間財務公司約93萬港元。