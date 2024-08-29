《立場新聞》串謀發布煽動刊物案　前總編輯鍾沛權等3被告罪成

《立場新聞》（下稱立場）出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪，2022年10月起受審。案件經歷一波三折，今（29日）在區院終於有裁決。法官裁定3名被告均罪名成立。

本案3名被告依次是公司Best Pencil （Hong Kong） Limited、鍾沛權（52歲、無業）及林紹桐（34歲、編輯），他們共被控一項串謀發布煽動刊物罪。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。案件於早前審訊中途，辯方以控方欲新呈逾1,500頁文件為由，指對其不公而申請永久終止聆訊，但該申請最終被法官駁回，須繼續審訊。

控方在開案陳詞表示，會依賴立場17篇文章，證實被告之存在犯罪協議。該17篇文章中受訪者、報道人物或筆者，包括何桂藍、鄒家成、梁晃維、陳沛敏、羅冠聰、許智峯、梁頌恆、區家麟、鄒幸彤等。2019年反修例事件發生後，立場接收的公眾捐款大幅增加，年收入由約600萬港元增至8,000萬港元。比較2019年初及年中後的月入帳款額，更由50多萬港元升至1,600萬港元。控方認為該些款項增幅，顯示立場收入與反修例事件有直接關係，明顯是由持相同政治理念的公眾人士出款贊助。

案件編號：DCCC 265/2022