城市創科大挑戰收穫1172方案　冠軍隊伍以創新發明造福大眾

創新科技的發展不僅能為人帶來便利，還能為環境，以至社會出一分力。第二屆《城市創科大挑戰》以「香港有計」為主題，邀請社會各界在「幫人有計（社區關愛）」和「山人有計（山系）」兩個議題下，提出創科方案去解決生活上遇到的難題，日前總決賽上選出各個組別的優勝隊伍。公開組及大學/大專院校的優勝隊伍有機會獲得100萬港元共創基金優化方案，在政府部門及公營機構試用方案，讓優勝者的創新發明造福大眾。

今屆比賽收到1,172項參賽方案，約2,500名參賽者以個人或組隊方式參與，當中超過90%參賽者來自香港，其餘參賽者則來自內地、澳洲、新加坡和美國。最終27個參賽方案成功突圍，在總決賽中競逐冠軍。入圍參賽者中也有中小學生，他們的參賽方案不但具有創意及創新性，在實用性方面也不遑多讓。

經過一輪競賽後，公開組、大學/大專院校組共有4支隊伍獲得冠軍。其中，公開組「幫人有計」冠軍方案為「allcareAI智能防感染流動乾廁」。

現時社區照顧者和機構服務提供者，需要協助長者及殘疾人士解決每日2至5次如廁的需要。在每次使用傳統工具前後，需花一定時間消毒、清洗及處理排泄物，重覆和厭惡性工作導致長期人手短缺。冠軍團隊研發的方案，背後理念是針對傷殘人士或長者的如廁問題，以一體式廁板和便盤自動包裹系統，簡化工作流程並降低感染風險，為如廁問題提出創新解決辦法。團隊指，過去三年的研發進度受制於規模和資金，令產品難以大規模生產，期望通過這次比賽的支持，能夠加速方案落地，從而更有效地幫助有需要人士及其照顧者。

至於大學/大專院校組「幫人有計」冠軍，則由「針對長者特殊飲食需要的AI智能食品打印平台」奪得。方案以3D打印技術在長者軟餐上取得突破，通過將不同食品轉化為營養均衡的餐食，為長者提供更健康及多元化的飲食選擇。目前，團隊正積極探索與大型院舍的合作機會，以滿足社會對護老服務的龐大需求，希望能夠將產品推廣到更廣闊的市場。

另一議題下，公開組「山人有計」冠軍由「A-IoT太陽能智慧營地管理系統」勝出，團隊代表指，他們開發了一種通過單一攝像頭就能精確定位場景中所有物品的管理系統，這對於營地管理尤其有用。他分享，在共創基金的支持下，他們計劃進一步提升算法的準確性和使用性，將技術應用於更廣泛的領域。此外，他也期望與政府部門合作，令方案惠及更多人士。

大學/大專院校組「山人有計」冠軍殊榮由「AIoT樹苗培育監測系統」的團隊奪得，方案主要目的是提高樹苗的存活率。團隊對方案能成功落地和市場投入充滿信心，並希望與政府及非政府機構合作，以提升樹苗的存活率。他還計劃繼續在科技方面進行創新，以持續推動樹木保育工作。

創新科技及工業局局長孫東教授致辭時表示，從小朋友的一系列發明中看到了創科的熱誠和對社區的關懷，證明「有計」是不分年齡，期望參賽的創新發明能更好地造福大眾。