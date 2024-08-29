流感新冠數字回落　學校院舍仍零星爆發

近日流感及新冠病毒活躍程度均見下降。衞生署衞生防護中心於今日(29日)發布本地最新流感及新冠情況，顯示兩種病毒在本地的確診比率、感染數字、重症及死亡數字有所回落。不過，學校及院舍仍有零星新冠及流感個案爆發，影響人數亦較上一個檢測周上升。即將踏入9月開學，家長或需多加留意。

防護中心化驗所於最新一個檢測周新增401個樣本驗出新冠病毒，低於前一周的520個。至於防護中心公共衞生化驗服務處收集到的呼吸道樣本中，則有6.16%帶有新冠病毒，較前一周的7.37%為少。而涉及新冠的重症及死亡個案就錄得13宗，較前一周跌近一半。不過，學校或院舍的新冠爆發個案就有5宗，影響人數有29人，較前一周多5人。

另外，本地的流感活躍程度繼續維持低水平，防護中心實驗實收集的樣本中，有1.78%對甲、乙型流感病毒呈陽性反應，較前一個檢測周的1.87%為低。公立醫院有關流感的入院率為0.08，再度錄得輕微跌幅。流感重症及死亡個案就有8宗，當中5人死亡，較前一周16個案中13死，兩組數字均有減少。不過，中心在新一個檢測周就錄得兩宗學校或院舍流感爆發報告，影響人數為9人，較前一周的1宗爆發、影響6人為多。