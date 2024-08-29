嶺大辦研究生迎新日　逾3300人入讀按年增約4成

嶺南大學今日(29日)為逾3,300名研究生舉行迎新日，包括入讀2024/25學年修課式碩士、博士課程，以及哲學碩士、博士課程的新生，學生人數比去年約2,400人增加約40%，創歷年新高。嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗於致詞時指，早前啟動「嶺大60全球學者招募」已聘用15位新教職員，目前已有14%的嶺大教授位列史丹福「全球首2%頂尖科學家」。

嶺大協理副校長(策略型研究)、利榮康計算智能學講座教授及研究生院院長鄺得互表示，研究生院將為學生提供學術指導、研究機會、經費支援、職業發展和豐富的學習體驗，而嶺大每年與牛津大學合辦研究生夏季交流課程，助同學擴展人脈和擴闊視野，進一步提升學習體驗。此外，研究生院亦提供多個由學生主導的研究支援計劃，讓同學有機會自行設計並進行研究項目，探索個人研究興趣、發展技能，以及對學術領域作出有意義的貢獻。

迎新日於校園現場及網上直播同步進行，教學部門、課程辦公室等亦為學生舉辦了一系列迎新活動，分享不同的實用資訊，迎新日亦特設多個攤位，提供不同交流機會和資訊講座，協助研究生在嶺大開展全新學習旅程。