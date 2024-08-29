違泊問題常出現　泊位不足搞唔掂

香港車輛違泊問題隨處可見，執法部門6月在旺角違泊黑點，不費吹灰之力便拖走14部嚴重阻塞的車輛，足見違泊猖獗。違泊除了個別司機自私，亦與本港泊車位供不應求有關。有汽車協會代表指，香港多年來缺乏顧及私家車停車場的規劃，香港車位是真的不足夠，建議從加強密度着手，建設新式泊位設施紓緩問題。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，香港多年的規劃未有顧及私家車停車場，現時香港的私家車和車位比例大概是1.12，換言之，除了晚上停在固定的停車位外，只有很少車位在外可供使用。正常來說，在其他繁忙城市，每一輛私家車大概有1.6或1.7個車位，反映香港車位不足夠。

李耀培批評，現時政府依賴商住和商場的停車場，希望政府規劃新的樓宇、大型的商場或政府重要建設時，必須要有足夠的車位。針對停車場不足，則建議把舊停車場的位置，改為智能停車場，包括坐電梯和用「飛天式泊車」，把每一輛車泊得像貨物般緊密，就可增加車位數目。

議員易志明透露，過去有政府部門認為，香港地小人多，為降低汽車增長速度，當局認為不提供車位，市民就不會買車。他直斥有關想法違反常理，導致現時開車外出基本沒有位置停車，令市民非常不便，甚至被迫違例泊車，而商用車情況就更加惡劣。

易志明指出，以往部分商用車的停車場，以短期租約的模式，開設於臨時土地上；後來政府因開支問題，收回部分臨時土地做其他建設，例如建屋等，導致商用的車位愈來愈少，車輛只能停在路邊。他直言政府處理上有失職，並沒有任何改善。雖然政府把臨時土地用作停車場可解燃眉之急，但始終需要盡快多建設多層商用車的停車場，才能「治本」。

香港的違泊問題有多嚴重，從違例泊車告票數量可見一斑。執法部門去年發出約301萬張違例泊車告票，即平均每日抄牌高達約8,200張；若以定額罰款320港元「最低消費」計算，估計為庫房進帳9.64億港元。301萬張「牛肉乾」之中，除了亂泊的無良司機，不少亦是慘受泊車位供不應求之苦的司機。