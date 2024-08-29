大熊貓孖B誕生兩周體重倍增　身形有手掌大小

海洋公園的社交平台今日(29日)再發布大熊貓龍鳳胎及其媽媽盈盈的最新片段。從圖片可見，這對大熊貓孖B的身形已差不多有手掌大小，一名護理員用紙巾為熊貓「細佬」抹身。園方表示，大熊貓孖B日漸成長，今日兩周大，體重已較出生時倍增，標誌性的「黑眼圈」和「小背心」也愈來愈明顯。

大熊貓「盈盈」早前誕下一對龍鳳胎。海洋公園表示，熊貓「家姐」現時體重約328克，而熊貓「細佬」重約278克，粉紅色的小身軀正慢慢長出黑色斑紋，預料再過兩周，一對寶寶便會以經典的黑白造型示人。不過園方指，這對大熊貓孖B最少要一個月後，才能看得見這個世界；若要聽得到聲音，則需最少兩個月後，因此牠們仍要依賴盈盈和專家護理團隊的悉心照料。

園方亦更新盈盈的最新狀況，指隨着盈盈的體力逐漸恢復，牠亦更主動照顧雙胞胎寶寶，例如會整天抱著其中一個寶寶，寸步不離地梳理和餵哺寶寶。而中國大熊貓保護研究中心的專家和海洋公園的動物護理團隊則會幫助照顧另一個寶寶，並定期交換，確保雙胞胎都獲得關愛和照料。將繼續與熊貓中心密切合作，為這對珍貴的雙胞胎提供最佳照顧。