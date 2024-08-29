港島再現電子零件黨騙徒　3內地漢落網涉款逾27萬

執法部門於8月7日至8月13日接獲3名(61至74歲)婦人報案，指分別在香港仔、西區及柴灣的屋邨、街市及街頭，被人兜售一批聲稱高科技電子零件。3宗案件涉及同一個犯罪集團，成員均為內地人，他們分工精密兼高度默契，首名騙徒會接觸事主，以數百港元酬勞要求幫手看管電子零件；次名騙徒隨即現身，訛稱該些電子零件價值極高，可以轉售圖利；其後第3名騙徒亦出現，聲稱可以更高價錢收購該批電子零件。

事主信以為真參與投貨，遂到附近銀行提款或回家取款交予騙徒，騙徒收款後着事主於原地等候，然後藉詞取貨離開現場，事主其後懷疑受騙報案。西區警員跟進案件，經翻查閉路電視及經深入調查後，昨日(28日)上午發現該3名騙徒在長沙灣，以相同手法向一名75歲本地老婦行騙。當3名騙徒跟隨老婦回家途中，警員在旺角以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕該3名(56至61歲)持雙程證的內地男子，他們現正被扣留調查。

調查顯示，3名事主共被騙約22.5萬港元現金及價值約5萬港元的金飾，3名疑犯報稱辦公室助理及無業，在其處所檢獲10多張有關高科技零件的卡片，相信他們用該些卡片作行騙之用。稍後，3名疑犯將被控以相關罪名。據了解，3名事主損失7.5萬至10萬港元，騙徒於本周一(26日)抵港，事主根本未有看過所謂的電子零件。