國泰機艙「走塑」減5成膠製品　目標增航班膠樽回收率

全城齊走塑，航空業亦參與其中，國泰航空昨日表示，自2019年以來，4年間在各項服務中減少了過半塑膠製品的使用率，以及將各類塑膠製品以環保材料替代，同時還在採購及服務端對減塑做出要求，務求做到正循環。此外，國泰亦制定了未來持續「走塑」新目標，包括將航班上塑膠水樽回收率提升至約三分之一。

國泰航空表示，從2019年至2022年，在機艙內使用的塑膠製品減少了56%，被取締的高用量一次性塑膠製品包括膠杯、餐具、沙律碗蓋及攪拌棒等。除了上述物品用環保材料替換外，還對如毛氈包裝、杯麵蓋及雪糕羹做出替換嘗試，希望持續減少塑膠在其服務中的出現頻率。

對於每趟航班都會派發的樽裝水，國泰表示，從源頭開始就為離港航班採購100%再生聚酯(rPET)包裝的樽裝水。其次，機組人員及清潔人員會在抵港航班收集乘客用完的水樽，並交由回收商分類回收。最後，這些被回收的水樽會被送到塑新生(New Life Plastics) 再造成PET薄片，成為rPET水樽的原材料。

就減少塑膠類產品使用的目標，國泰表示，將在2025年令面向乘客的一次性塑膠製品減少至1.5件，同時乘客使用的一次性塑膠製品將有50%由回收塑膠製成，還會將航班上塑膠水瓶的回收率提高至33%，以達到其可持續發展的目標。