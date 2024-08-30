駕駛態度問題爭執爆衝突　光頭男慘被紋身漢暴打跪地

網上瘋傳兩段因駕駛態度問題司機爆衝突的影片，第一條片見寶馬房車光頭司機站在一輛客貨車司機位旁，與車內司機發生爭執，雙方互相指罵，而地上則遺下一頂疑光頭漢所戴的Cap帽；客貨車司機企圖打開車門，但被光頭漢用腳頂住，拍片者則高呼「喂！唔好X打！喂！唔好X打，好X熱鬧！」，片段至此完結。

另一段片見疑涉事兩車司機在一輛深色寶馬房車車頭位置，光頭男被一名赤膊上身，穿黑色短褲的紋身漢按在地上揮拳暴打，其後紋身漢站起，邊爆粗邊起腳踢向光頭男頭部達5次，期間他左腳所穿的鞋亦飛脫；有目擊者驚呼「唉！郁手郁腳‥‥‥」更有人擔憂指「唉！死得喇！」，一名女子則在旁打電話，未知是否報案，片段亦至此為止。網民均對事件議論紛紛，「相嗌唔好口，所有問題一律拳頭解決」、「打贏就去警署，打輸就入醫院」、「火遮眼，打死咗就大鑊」。

執法部門表示，本周二(27日)傍晚接近6時，有市民報案指在西貢大網仔路與沙角尾路交界有兩名男子打架。警員接報到場經調查後，事件因一輛寶馬房車與一輛客貨車司因爭路問題口角後動武。姓梁(54歲)寶馬房車司機頭及右手指受傷，姓劉(38歲)客貨車司機則頭、面及手痛，兩人分乘救護車送往將軍澳醫院治理。警員經調查後，梁及劉男涉嫌在「公眾地方打架」被捕。