全港更換逾200個特色渠蓋　美化環境成打卡點

渠務署推出渠蓋設計比賽「好蓋有您」，鼓勵市民設計各區獨特渠蓋，美化環境更成為「打卡」點，該署已經在大埔、鯉魚門及大澳等11個地區更換了共超過200個富有當區人文、歷史及特色的特色渠蓋，之後會計劃在更多的地方安裝。渠務署表示，特色渠蓋雖然有不同的花紋及油墨，但防滑防跣水平與普通渠蓋一樣，不過製造成本相對較高。渠蓋鑄造廠則稱，在生產時會對每一個渠蓋進行安全性測試，確保安全後才會繼續生產。

渠務署工程師溫志堅表示，今年適逢渠務署成立35周年，也藉機舉辦「好蓋有您」設計比賽，勝出的作品有望被製作成真正的渠蓋安裝在不同的地方，以供途人欣賞，希望能借此加深市民對渠務署工作的認識及一起美化大家所生活的社區。溫提到，這類特色渠蓋主要是安裝在人行路或者景點之類的地方，車路上則還是用傳統渠蓋。

溫志堅稱，在設計特色渠蓋的時候都需要了解當地的人文、歷史及特色，還需要選出最能代表當地的特色元素才會加入渠蓋的設計中。每一個設計出來的渠蓋都是獨特且十分有當地特色的。溫志堅提到，由於每個渠蓋都有其不同的特點，因此在製作上的工藝會更為複雜，都需要重新設計及開模，因此在成本上會較傳統渠蓋高，每個約為6,000港元，而相同款式的傳統渠蓋則是約3,000港元一個。

在渠蓋製作方面，渠蓋鑄造廠負責人劉偉文表示，在收到渠務署的設計圖後，都需要研究能否將設計圖中渠蓋的一些花紋製作出來，例如有些設計的花紋如果過於幼細，在製作出來後就難以達到設計圖中的效果。劉解釋，製作傳統渠蓋時通常採用的木模難以還原設計圖中的細節部分，因此需要採用成本更高的鋁模，同時，特色渠蓋還需用黏性更高的沙以保證渠蓋的一些幼細花紋的紋路在製作過程中不變形。另外，特色渠蓋需要上多層油漆保證其圖案不會輕易被刮蹭，而且在上漆後還需要進行防滑防跣的測試以保證特色渠蓋的安全性。

劉偉文續說，特色渠蓋在製作時間上也較傳統渠蓋長，除了開模外，一些細節位置也需要同渠務署溝通修改。總體而言，從零開始製作一個特色渠蓋需時約60日，而傳統渠蓋約20日即可完成。