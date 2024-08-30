東方日報A1：水務署拒供致癌物數據　港人難放心飲水

澳洲及美國相繼在食水樣本中發現可致癌的全氟和多氟烷基物質（PFAS），引起民眾憂慮。本報跟進香港情況，向水務署查詢該署有否檢測本港食水的PFAS含量，水務署表示，自2013年已開始抽取食水樣本作有關檢測，過往結果顯示本港水塘樣本的PFAS物質含量處於極低水平，食水可安全飲用，不過，該署無法提供相關物質的具體含量。有學者認為水務署機制不透明，鑑於澳洲及美國已引發民眾不安，為了釋除港人疑慮，水務署應考慮提供進一步資訊。議員則建議水務署審視世衞及各地有關PFAS的最新發展，以考慮是否需要把PFAS納入香港食水標準。

水務署回應本報查詢指，PFAS廣泛用於易潔廚具、化妝品、洗髮水及油漆等，這種物質較難分解，在環境水樣本中發現微量PFAS並不罕見。該署會繼續審視世界衞生組織（世衞）及各地有關PFAS的最新發展，以考慮是否需要把PFAS納入香港食水標準。

該署又稱，世衞早於2017年開始為食水中的PFAS制訂指引，包括研究PFAS的來源和對健康的影響，但世衞仍在進行最新評估。世衞現時仍未為食水中的PFAS含量訂定任何準則值；而個別國家和地區例如歐洲聯盟（歐盟）、內地、澳洲、美國等則因應自身情況為食水中的PFAS訂立了不同的限值。

議員葛珮帆表示，據她向水務署了解事件，知悉香港一直檢測到的PFAS含量極低，故暫時沒將PFAS納入香港食水標準，過去該署為謹慎起見，自進行檢測至今沒公布過檢測結果。葛建議水務署繼續審視世衞及各地有關PFAS的最新發展，以考慮是否需要把PFAS納入香港食水標準。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，水務署不公開本港水質報告數字，雖不代表一定有問題，但為了釋除大眾疑慮，署方最好將水質報告資訊公開及透明化，例如列出採集水樣本的地方和時間等。

至於澳洲的食水憂慮事件，源於悉尼水務公司近日在網上發放數據，指6月在市內多間濾水廠檢測到化學物質PFAS，含量符合澳洲飲用水安全標準，但就超出較嚴格的美國標準，其中檢測到最高含量位於藍山的兩間濾水廠，檢測顯示全氟辛烷磺酸 （PFOS） 為0.0155微克/每公升（ug/L）或萬億分之15.5（15.5ppt）。另一種PFAS類型PFHxS的含量為0.0136微克/每公升，或萬億分之13.6，更加達到美國安全標準的4倍。這兩間濾水廠向逾3萬居民供水。不過澳洲當局表示飲用水是安全的。

澳洲當局雖稱，美國今年4月曾頒布一項新飲用水安全標準，要求自來水公司監測並處理PFAS的含量，目前正接受檢視飲用水指引，包括借鑑其他國家標準，探討澳洲標準是否仍然適用。當地民眾擔心食水不健康，是因為這種物質在環境中不會分解，被稱為永久性化學品，而過去多項研究亦顯示這種物質對人體有害，可能導致肝臟及甲狀腺疾病，並且與一些癌症有關。

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