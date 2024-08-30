9年前食水含鉛轟動　有居民血鉛超標

食水風暴可大可小，本港2015年初便揭發食水含鉛事件，當時啟德啟晴邨率先被發現食水含有污染物，接連有11座屋邨相繼發現食水安全問題，事件轟動全港，有居民更驗出血鉛超標。政府其後須成立調查食水含鉛量超標專責小組，證實食水含鉛量超標。其後揭發事件中有人涉刑責，執法部門商業罪案調查科於2016年拘捕兩名分判商職員，包括一名57歲男子及一名51歲女子涉偽造文件。

鉛水風波不斷擴散下，公共屋邨居民人心惶惶，食水含鉛關注組當時委託政府認可化驗所為啟晴邨6幢大廈、共704戶居民進行驗水，結果發現328個水辦含鉛量超標，涉及全邨6幢大廈，當中19個水辦超標10倍，其中一個來自欣晴樓單位的水辦含鉛量更錄得每公升793微克，超標高達78倍；另有3名居民驗出血鉛超標。房屋署為了「補鑊」，派水予屋邨的高危住戶，即家中有小童、孕婦及餵人奶的媽媽，以及向啟晴邨居民安排免費驗血。

食水不安全事件揭發後，水務署和房屋署責無旁貸，受影響的多座屋邨已陸續安排換喉。2017年，水務署發表了「提升香港食水安全」的行動計劃，採納世衞的食水安全標準，將於實施後第一年隨機抽取全港大廈用戶的食水樣本，檢測食水含鉛的情況。