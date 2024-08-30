年輕人不願做長工　學者指僱主招聘模式轉變

人力資源管理學會調查顯示，認為填補職缺「極度困難」的企業比例降至16%，是2022年來最低水平。不過中型企業招騁人手上則遇到較大困難，有20%表示填補職缺 「極度困難」，63% 表示「相當困難」。，來自酒店及餐飲業的僱主有近9成表示招聘人手「極度困難」或「相當困難」，尤其侍應、清潔工及房務員最難填補。

學會政策倡議及研究委員會聯席主席殷暉今早(30日)在電台節目表示，很多年輕人不願做長工，不少僱主招聘模式上開始迎合他們的需求。政府近年從外地引入勞工填補本港的職位空缺，首批高才通來港人士已留港18至20個月，惟要考慮簽證續期問題，加上經濟復甦速度較預期慢，機構招聘上要小心，期望政府提供更多相關資訊。

酒店餐飲業方面，酒店營運總監、旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，願意從事清潔房務的年輕人不多，基層亦未必願意跨區工作，導致灣仔中環等市區酒店更難請人。他希望政府為旅遊業界，度身訂造合適的輸入外勞計劃，包括考慮員工毋須在香港住宿，從而減低外勞的成本。他又以自身經營的酒店為例，如給予女性員工彈性上班，方便兼顧家庭。