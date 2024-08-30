無牌管有槍械及彈藥罪成　「本民前」成員鍾雪瑩囚7年4個月

「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀殺警，部分被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（反恐條例），是律政司首次引用該罪檢控，一旦罪成可被判終身監禁。案中14人被控，7名不認罪受審，陪審團昨裁定其中一名男被告賴振邦所面對、屬交替控罪的串謀爆炸罪罪成，其餘全部被告罪脫。其餘7名認罪被告方面，高院今（30日）處理本土民主前線成員鍾雪瑩的求情及判刑。她承認一項無牌管有槍械及彈藥罪，被判入獄7年4個月。

現年33歲被告鍾雪瑩，任職設計師，她於2018年曾因參與非法集結，被判入獄4星期。她在本案中承認於或約於2019年12月20日，在大埔安慈路3號翠屏花園C座10樓2室，連同蘇緯軒，無牌管有一枝長槍、6 個共載有211 發彈藥的長槍彈匣，以及兩個共載有30發彈藥的手槍彈匣。辯方求情指，沒有證據顯示鍾曾用過涉案槍械及彈藥，或打算用作非法用途，力陳她不是始作俑者。鍾雪瑩在求情信中指，她深感後悔，犯案是因愛錯了蘇緯軒。法官稱，控罪非常嚴重，對公眾造成危險，阻嚇性刑罰無可避免。法官認為，鍾必然知道蘇緯軒的作為，以10年為量刑起點，因認罪及被告有悔意，刑期定於7年4個月。

同意案情指。民陣在2019年12月8日在港島舉行公眾遊行，有激進反對派組織串謀策劃當日用槍及炸藥殺害警員。蘇緯軒是計劃的槍手，獲指派在遊行活動射擊警務人員。鍾雪瑩是蘇緯軒案發時的女友。蘇緯軒等串謀者意圖在軒尼詩道路段的遊行路徑途中，放置以10至20公斤炸藥製成的兩個炸彈，計劃最終夭折。2019年12月16日起，鍾雪瑩與蘇緯軒遷入涉案單位。2019年12月20日，警員截查鍾及蘇，期間蘇拔出一枝手槍上膛，向警員開了一槍，子彈沒有打中警員。翌日警員到兩人藏身處搜屋，在睡房床下底檢獲涉案槍械及彈藥等。鍾雪瑩被捕，警誡下稱，於藏身處內所搜出之槍棫屬於蘇緯軒。

案件編號：HCCC164/2022、HCCC255/2023