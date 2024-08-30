八達通辦828樂悠節送優惠 派發828萬元現金回贈
2024年08月30日 12:00
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八達通828樂悠節開始啦！現時樂悠咭持有人可享2元乘車優惠以外，吃飯購物更可獲回贈。八達通公司由本周三(28日)起舉辦樂悠節，一連14日向樂悠咭持有人，發送總值828萬元現金回贈；又與逾60間商戶合作，在全港超過3,500個消費點推出特別優惠，涵蓋連鎖餐飲商戶、超市及生活用品店，鼓勵樂悠咭持有人多外出走動，並留港消費，支持本地經濟。
由8月28日至9月10日，樂悠咭持有人於828樂悠節參與商戶的實體店舖，以樂悠咭單次消費滿100港元或以上，可賺8元現金回贈，每張樂悠咭最多可享800元回贈；現金回贈總值828萬元。推廣期內，每張樂悠咭最多可使用此優惠100次，優惠有限，送完即止。現金回贈領取期為完成單次零售交易後第3日，即最快明日(31日)起，持咭人可透過八達通App及前往八達通服務站拍卡領取，回贈領取期最後一日為10月20日。如你已將樂悠咭登記至八達通App，到時你就會收到通知，提醒你透過八達通App拍咭領取現金回贈。提提你：如想收到現金回贈領取通知，記得於完成交易兩日內在八達通App登記樂悠咭。按此了解領取步驟：https://bit.ly/4g2I9Uo
參與的食肆商戶包括大家樂、美心MX、星巴克、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、A-1 Bakery Group、爭鮮、必勝客等；參與的零售商戶則包括百佳超級市場、AEON、OK便利店、日本城、萬寧、屈臣氏、759阿信屋、大生生活超市、優品360、Pricerite實惠等，覆蓋全港3,500個消費點。
除了八達通自家現金回贈優惠，八達通更夥拍60多間商戶，推出樂悠咭持有人專屬快閃優惠，包括在日本城購物滿108元減18元、百佳及旗下門市指定產品買一送一、必勝客堂食單點意粉或飯7折及送飲品、聖安娜餅屋日式蒸蛋糕(原味減糖)買一送一、上海姥姥平日茶市享28元樂悠茶餐等，部分優惠更持續至9月30日。
同時，部分商戶更會向樂悠咭持有人推出2024年全年適用優惠，包括香港萬寧店舖逢星期二萬寧自家品牌單件產品85折、美心西餅任何原價產品享92折、美心MX任何惠顧滿50元減6元、爭鮮指定產品減3元、BreadTalk任何惠顧享9折、大食代及食代館惠顧滿正價60元享9折等，鼓勵樂悠咭用戶消費。更多詳情請瀏覽：https://bit.ly/4g5rWOk