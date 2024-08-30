八達通辦828樂悠節送優惠　派發828萬元現金回贈

八達通828樂悠節開始啦！現時樂悠咭持有人可享2元乘車優惠以外，吃飯購物更可獲回贈。八達通公司由本周三(28日)起舉辦樂悠節，一連14日向樂悠咭持有人，發送總值828萬元現金回贈；又與逾60間商戶合作，在全港超過3,500個消費點推出特別優惠，涵蓋連鎖餐飲商戶、超市及生活用品店，鼓勵樂悠咭持有人多外出走動，並留港消費，支持本地經濟。

參與的食肆商戶包括大家樂、美心MX、星巴克、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、A-1 Bakery Group、爭鮮、必勝客等；參與的零售商戶則包括百佳超級市場、AEON、OK便利店、日本城、萬寧、屈臣氏、759阿信屋、大生生活超市、優品360、Pricerite實惠等，覆蓋全港3,500個消費點。

除了八達通自家現金回贈優惠，八達通更夥拍60多間商戶，推出樂悠咭持有人專屬快閃優惠，包括在日本城購物滿108元減18元、百佳及旗下門市指定產品買一送一、必勝客堂食單點意粉或飯7折及送飲品、聖安娜餅屋日式蒸蛋糕(原味減糖)買一送一、上海姥姥平日茶市享28元樂悠茶餐等，部分優惠更持續至9月30日。