嶺大3學生涉提交代考成績　校方報案列企圖詐騙訖處理

近日網上流傳香港嶺南大學有3名學生被紀律處分停學1年。他們疑提交「代考生」的托福(TOEFL)或雅思(IELTS)國際英語考試成績，以滿足英文水準畢業要求。嶺大回覆稱事件涉及學生個人資料，已交執法部門處理，大學不評論。執法部門證實上月接獲院校職員報案，案件列作「企圖詐騙」，目前仍在調查，暫無人被捕。

內地社交平台「小紅書」近日流傳一封由嶺大協理副校長、學生紀律委員會主席劉智鵬發給所有本科生及研究生的電郵，指有3名學生因提交「代考生」的TOEFL或IELTS成績而被紀律處分，包括在成績表記過、立即停學1年，期間不得畢業及須完成100小時大學服務，校方已就事件報案。嶺大回覆查詢指，事件涉及學生個人資料，已交由執法部門處理，大學不作評論。嶺大重申十分重視學生的學術誠信，一向有既定機制檢視學生的學術背景及學術成績證明文件，以確保資料的真確性，並會不定期就其學歷進行包括面試等覆核，若發現有人學歷造假，大學將會採取紀律處分及報案處理。

劉智鵬接受傳媒訪問時確認事件，他不評論個別事件，但認為事件在常設機制發現，反映校方的監察系統有效。他又指，自從香港大學經管學院發現有研究生學歷造假事件後，本港高教界都發出訊息，所有造假事件均會嚴肅處理，不會姑息，相關訊息亦在內地社交平台流傳，相信打算來香港升學的非本地生都清楚要求。他期望教育局可增設可靠的中央機制，協助高教界核實學生提交的學歷。

執法部門回覆查詢指，上月23日接獲屯門青山公路一院校職員報案，指3名學生向校方提交懷疑屬於他人的公開試成績，案件列作「企圖詐騙」，目前仍在調查中，暫無人被捕。教育局回覆查詢指，各間大學對任何涉嫌提交虛假文件的行為均是「零容忍」，8間教資會資助大學都由教務處或研究生院，負責學術誠信事宜的把關工作，各大學亦訂立嚴謹標準和程序，以及清晰的指引和紀律規則，嚴格審查在學者的學術誠信、公開考試成績及相關文書。港大經管學院早前曾揭發有研究生學歷造假，超過30人以假學歷入學，全部均是中國人，主要來自海外高校。執法部門事後拘捕一名24歲及一名34歲內地女子，涉嫌行使虛假文書及向入境處人員作虛假申述。