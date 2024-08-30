殘疾人士就業比例低　協會促企業建立共融文化　善用人力資源

本地勞動力短缺問題仍待解決，惟殘疾人士就業比例遠低於整體人口。有機構舉辦工作坊，邀請學者、殘疾人士、僱主和社工，探討於殘疾人士的就業問題。有聘請失明人士的僱主指，失明人士的耐性及手指靈活度更高，適合成為專業的羽毛球拉線員。有學者建議，政府及社福機構宜加大力度協助企業建立共融文化，以善用人力資源。

香港社會工作人員協會舉辦「研續實踐系列」最新工作坊，聚焦探討殘疾人士的就業問題。香港城市大學社會及行為科學系副教授關志健指出，雖然殘疾人士從事經濟活動的比例遠低於整體人口，但曾聘用或與殘疾員工共事的企業，有超過80%樂意繼續合作。然而，要讓殘疾人士在職場有所發揮，企業需要建立共融文化，並得到公司上下的支持，否則獲聘的殘疾人士也難持久維持工作。他建議，政府、社福機構除了為殘疾人士及企業作職位配對，亦應加大力度協助推動企業建立共融文化，以協助企業善用人力資源。

香港扶貧行動有限公司與失明人協進會合作，培訓視障人士成為專業的羽毛球拉線員。公司負責人關先生認為，失明人士有獨特的優勢，包括敏銳的觸感、靈活的手指及耐性等，足以成為一個專業的羽毛球拍拉線員。受訓視障人士Athena表示，工作初期與導師交流困難，因殘疾人士遇到問題大多不會說出來，執着於獨立解決問題，以證自己能力，幸得社工協助翻譯，幫助與僱主彼此理解。