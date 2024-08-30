7月零售業銷貨總額錄291億元　按年跌11.8%差過預期

政府統計處今日(30日)發表最新的零售業銷貨額數字，7月零售業總銷貨總額291億元，較去年同期下跌11.8%，差過預期。今年6月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2023年同月下跌9.7%。與2023年同期比較，今年首七個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年7月與2023年7月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌4.2%。其次為其他未分類消費品(銷貨價值下跌6.0%)；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物(下跌25.0%)；服裝(下跌16.6%)；食品、酒類飲品及煙草(下跌4.1%)；電器及其他未分類耐用消費品(下跌4.1%)；百貨公司貨品(下跌24.3%)；汽車及汽車零件(下跌27.9%)；燃料(下跌9.8%)；傢具及固定裝置(下跌22.4%)；鞋類、有關製品及其他衣物配件(下跌17.9%)；中藥(下跌24.9%)；以及眼鏡店(下跌15.7%)。

政府表示，受到消費模式轉變以及港元匯率高企的持續影響，7月零售業總銷貨價值按年進一步下跌。較多市民暑假外遊亦是原因之一。展望未來，政府指出零售業界在短期內仍會面對挑戰。然而，中央政府的多項惠港措施，以及港府大力推動盛事經濟、提振市面氣氛、支持業界發展，應對促進零售業務有幫助。整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，亦應會為零售業帶來支持。