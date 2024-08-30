資料庫：國際刑警發紅色通緝令　港執法部門無權採拘捕行動

加拿大安大略省地產經紀梅育英謀殺案震驚全球，由於47歲疑兇胡志雄相信已潛逃香港，加拿大警方將向國際刑警申請「紅色通緝令」，促請全球執法機構拘捕胡志雄。

根據資料，國際刑警共分8種通告，以通告的左上角國際刑警警徽的顏色而命名，分為紅色、藍色、綠色、黃色、黑色、橙色，紫色及聯合國特別通告，其中俗稱「紅色通緝令」的紅色通告，屬最高級別的緊急快速通緝令。通緝對象是有關國家發出逮捕令，要求國際引渡的在逃疑犯，成員國一旦接到後，會傳令其執法部門，若發現通緝犯下落，會將其捉拿歸案。

根據香港法例，執法部門無權以國際刑警通緝令採取行動，只能向當地交換通緝人士資料，待當地透過律政司按照移交逃犯協議提出正式遣返要求，始能作出拘捕行動。此通緝令有效期為5年，可續期或直至緝拿歸案為止。

至於其他顏色的通告均各有含意，藍色涉及要求成員國警查證及獲取證據的疑犯；綠色是涉及恐怖活動危害公眾安全的警告；黑色是要求識別屍體身份；橙色為面臨人身或財產安全的人士；紫色則為各類罪行的犯案手法；黃色乃尋找失蹤人口，特別是未成年的失蹤人士；聯合國特別通告是針對受聯合國制裁的個人或團體發出。