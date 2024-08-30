過去一周錄兩宗類鼻疽個案　患者皆住深水埗

衞生署衞生防護中心今日(30日)過去一星期(即8月23日至29日)，再錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案，涉及兩名同樣居於深水埗的93歲女子，2人現時情況穩定，並正留醫接受治療。中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得十二宗類鼻疽個案。2023年共錄得17宗類鼻疽個案。

首宗個案涉及一名有長期病患的93歲女子，居於深水埗。她於7月26日起出現咳嗽，於8月15日因咳嗽帶痰入住明愛醫院接受治療。病人現時情況穩定。第二宗個案涉及另一名有長期病患的93歲女子，居於深水埗。她於8月21日起出現發燒和氣促，並於同日入住明愛醫院接受治療。病人現時情況穩定。兩人的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。