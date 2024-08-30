開學在即　多病毒有上升趨勢　防護中心籲做好預防措施慎防爆發

開學在即，衞生署衞生防護中心於今日（30日）提醒，隨校內的社交接觸增加，學校出現傳染病的風險會有所上升，呼籲家長及學童提高警覺，保持良好個人和環境衞生，預防傳染病在學校傳播。中心表示，根據以往經驗，預期新學年開學後，與學校相關的呼吸道傳染病和手足口病爆發會有所上升，呼籲學校提高警覺並採取預防措施，慎防可能出現的爆發個案。另外，中心指出今年登革熱輸入個案增加，亦有錄得本地感染個案，提醒學校應積極採取防蚊措施。

中心最新的監測數據顯示，個別呼吸道病原體在社區仍然活躍。醫管局實驗室監測數據顯示，兒童感染肺炎支原體和呼吸道合胞病毒的檢測比率均持續上升，最新的比率分別為約12%及8%，不過仍符合以往季節性趨勢。整體呼吸道病原體繼續以鼻病毒或腸病毒最為活躍，佔局方收集的兒童呼吸道樣本超過15%，而近日相關佔比已有所回落。

新冠和流感方面，中心指出新冠活躍程度自今年6月下旬開始上升，至近日有回落跡象，每周呼吸道樣本新冠病毒檢測確診率從本月上旬的9.06%，下降至上周的6.16%。而流感的整體活躍程度自7月下旬，即流感季節完結後，一直維持在低水平。然而，參考過往的監測數據，防護中心預期兩種病毒的活躍程度或會於年底輾轉上升，而學校內相應爆發的呈報亦會增多，提醒家長及早讓學童接種疫苗。

另外，常見於兒童的手足口病高峰期一般為5至7月，而10至12月亦可能出現小高峰。今年手足口病的活躍程度於4至8月期間曾錄得輕微上升。截至昨日（29日），防護中心今年內錄得230宗手足口病爆發個案，回復至疫情前的水平。中心預期開學後會陸續出現手足口病的學校爆發個案，提醒染病兒童應留在家中，病癒才回校上課，以免在校園內傳播。

本地登革熱個案亦有所上升，截至昨日（29日），防護中心今年已錄得54宗登革熱個案，較去年同期的34宗升超過50%。今年錄得的個案中，有4宗為本地感染個案。為免登革熱在校園出現，中心提醒學校做好防蚊措施。