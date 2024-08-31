東方日報A1：吼準逃犯天堂　加國摧花屠夫匿港

從香港移民至加拿大的知名女地產經紀，慘遭辣手摧花燒屍案再有新進展，加拿大警方經追查謀殺案後拘捕3名疑兇，最新公布，另一名涉案的男疑犯相信已潛逃香港，將向國際刑警申請紅色通緝令，要求各地執法部門協助緝拿。不過，加拿大於2020年單方面暫停執行與本港的移交協議，相信會令調查及拘捕工作更複雜。對於再有殺人通緝犯吼準「逃犯天堂」匿港，引起國際關注。議員指移交及刑事司法互助協議是可恢復，惟視乎政府意願。

56歲女死者梅育英（Mui Yuk Ying），洋名Anita，1990年從香港移民到多倫多，與家人居於安大略省萬錦市，她協助來自中國的投資移民在加拿大置業，是當地知名的女地產經紀，她生前管理物業包括萬錦市和北約克區豪宅、廣場和購物中心的商業單位及大型工業大廈。

她被稱為加拿大華人商界具影響力人物，過去多次出席政府籌款活動和慶典，於2023年曾呼籲加拿大華人簽署請願書，敦促政府撤回外國代理人登記要求。據當地傳媒向她的同事查詢得知，梅的營業額在公司的排名位列加拿大十大，有指她失蹤前一天，達成一筆價值超過1,000萬加元（約5,764萬港元）的交易。至於潛逃香港的47歲男疑犯胡志雄（Zhixiong Marko Hu），則未有背景及身世。

案發於本月9日，梅於上午9時30分上班時間，駕駛一輛白色平治SUV離開位於萬錦市的寓所後失蹤，家人於是報警。警方同日下午在多倫多斯卡伯勒區，距離梅育英寓所15分鐘車程的停車場發現其座駕，3日後在帕里灣區一條高速公路附近發現一具焦屍，驗屍證實是梅。警方相信案件有針對性，列作兇殺案調查，早前拘捕3名介乎16歲至17歲的涉案青年，指控他們在梅失蹤後盜用其財產。

約克地區警方周四（29日）稱，加拿大邊境服務局證實涉案的胡志雄已於本月12日離境往香港。約克警方本周早前，向涉嫌犯下一級謀殺罪的胡發出全國通緝令。約克警方將要求國際刑警發出紅色通緝令，促請全球執法機構拘捕胡志雄。原本加拿大與本港於1997年6月13日簽訂移交逃犯協議，2002年兩地亦簽訂刑事司法協助協定。

根據協議，謀殺、誤殺、惡意傷人等可判處監禁逾一年的罪行，本港及加拿大都可以向對方請求暫時逮捕及要求移交。除非對方法律是涉及判死刑，或罪行屬政治性質。根據協定，兩地執法部門亦可提出刑事調查、取證等協助要求。不過，加拿大於2020年宣布無限期暫緩執行，至今未恢復。議員認為國際通緝犯在香港，加拿大警方可透過國際刑警尋求本港執法部門協助，若雙方政府願意，移交及刑事司法互助協議是可恢復，大前提是加拿大提出意願。

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