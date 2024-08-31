運輸局將監察開學日情況　林世雄籲家長學生預早了解出行路線

運輸及物流局局長林世雄今早(31日)發表網誌，指下周一就是開學日，為讓家長、學生以及其他道路使用者有順暢開學日，當局已做好準備。林又呼籲各位駕駛人士可以盡量避免駕車前往學校區，家長、學生可預先了解要乘搭的交通工具的路線，預留充裕的乘車時間、渡輪航線的班次、船種及航程時間。

預料開學日整體路面交通會較平日繁忙，林呼籲道路使用者預先規劃行程，運輸署緊急事故交通協調中心，當日早上將以聯合督導模式運作，監察交通及公共運輸服務情況。有關部門亦已事先與教育局了解新校區及跨區上學情況，並檢視學校鄰近的交通安排，確保學生出行無障礙。另外，運輸署亦已提醒接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商密切留意乘客量及營運情況，安排足夠服務予跨境學童。

署方當日亦會派員到傳統校區包括九龍塘、蒲崗村道、葵盛圍和寶馬山等，以及主要公共運輸轉車站、陸路口岸及隧道實地視察，向協調中心匯報最新情況，有需要時將相應地加強公共交通服務，實施相應的交通管理措施，例如調校交通燈時間及聯絡警方協助疏導交通。協調中心亦會因應各區的路面交通狀況適時向公眾發放最新的交通消息，以便大家上班上學時，第一時間掌握交通及事故資訊。

運輸署亦將恢復服務學校區的特別路線，並已提醒各主要公共交通服務營辦商於開學日提供充足的服務，有需要時會加密班次和調配後備巴士和渡輪，以應付開學日的交通服務需求。