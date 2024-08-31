《施政報告》10月出爐　多工會落實全民退休保障

政府將於10月發表新一份《施政報告》，多個民間團體就《施政報告》提出多項訴求。有組織要求將法定最低工資提升至時薪56港元或以上，對工時長度作出規管，並對現行的《僱傭條例》俗稱「418」的保障制度作出檢視。有工會就要求港府為前線清潔工訂立法定休息機制，保障工友健康。另外，有團體倡議政府於《報告》中考慮長者所需，例如落實全民退休保障、提高部分津貼及支援等。

保安護衞關注組認為，不論以目前法定最低工資40元，抑或者日後用方程式計算下的41.8元，同樣不能保障基層市民。以每月工作26日，每天8小時計算，未扣強積金，兩者工資分別只有8,320港元及8,694港元。物價不斷上漲，組織直指目前最低工資根本無法保障基層僱員，工友「連飯都食唔起」，只能長時間工作；建議政府將最低時薪提升至56港元或以上，為他們及其家庭提供保障。

香港物業管理及保安職工總會就表示，保安及物管是本地超長工時的行業之一，未計加班時間，每更工時已經長達十二小時，行內俗稱「十二碼」的情況已經成為常態。工會建議政府對物管及保安行業的每周工時作出規管，制訂每周44小時標準工時，並對超時工作「補水」。

清潔及服務業職工會就指出，香港天氣炎熱，有不少工友反映現有的風扇、手袖等散熱設備不足，不過目前的《預防工作時中暑指引》下，僱主若有提供指定的降溫措施，則每項可「對沖」員工休息時間15分鐘，最多可減30分鐘，變相增加前線清潔工在酷熱天氣下的工時。工會希望政府取消休息時間「對沖」機制，並與工友一同制訂暑熱休息安排，讓工友真真正正得到充分休息。

爭取全民退休保障聯席於去年7至9月進行訪問，發現有近9成市民支持香港設立免經濟審查的全民退休保障制度，亦有超過9成受訪者認為政府有責任推動全民退保。聯席續指，本地貧富懸殊問題愈趨嚴重，現有社會保障制度無法解決長者貧窮問題，促請政府設立全民退保，與長者分享社會成果。