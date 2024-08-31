學界支持「三層應急機制」恒常化　冀長遠令學生更幸福

新學年開學在即，中學推行「三層應急機制」將會延長至年底。輔導教師協會主席何玉芬認為，應將「三層應急機制」恒常化，因學生的精神健康不會到年底就立即改善。而中學校長會主席連鎮邦亦認同應將機制恒常化，並建議當局應設立高級別的委員會，跨局和跨專業檢視應對學生精神健康問題的短中期措施，長遠希望能令學生更有幸福感和希望。

何玉芬表示，「三層應急機制」的成效很大，以往有學生需輪候2年，排期向公立醫院精神科求診，學校需另行尋找資源協助學生應急，服務質素也未必有保證，但在此機制之下，校長可直接將個案轉介至醫管局。

連鎮邦亦表示，讓校長轉介個案到醫管局的第三層機制尤其重要，支持機制恒常化。他建議當局可設立高級別的委員會，長遠而言也要檢視學制、課程、學校活動、測考方式、升學制度等系統性問題，讓學生有更多幸福感和希望。

至於新學年將至，何玉芬稱各中學會加強對中一新生的支援，特別著重訓練學生掌握生活及學習技能，因升中屬新階段轉變，受疫情影響部分學生原本在高小就能掌握的技能，例如自行分配時間、寫手冊、執書包和上學交通安排等，到了中一新生們需再慢慢適應，學校要協助他們掌握解決問題的能力，而非只著重學業成績。何又指，學校要建立一個正面的校園文化，支持師生的情緒和心理健康，例如早前有學校安排空間讓師生午睡，雖未能量化成效，但相信有助釋放學校容讓師生有需要時歇息的重要訊息。