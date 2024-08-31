60項本地食水標準參數　致癌物PFAS僅列觀察名單

東網日前報道揭示本港食水檢測問題。水務署昨晚(30日)回覆提到，每年會進行約60萬次水樣本化驗，全部結果均符合飲用標準，並已為目前香港食水標準、污染物監察等，設立多項指標。翻查資料，目前本地食水標準有60項「水質參數」，包括57種化學品、2種輻射及1種微生物的參數。有關標準由政府參考世衞建議及專家意見後，制訂一套適合本地的標準，再由食水安全諮詢委員會檢視。委員會同時亦會就食水安全事宜向發展局提供建議，包括就香港食水標準作出檢討，其成員包括學者及相關範疇的專家。

除目前的食水標參數外，水務署列出兩個水質參數名單，分別為「監測名單」及「觀察名單」。前者用於對有科學實證經由食水途徑引致潛在健康風險，且不能完全排除將來出現而達致對健康構成風險水平的機會的物質等，進行監察性監測。後者則為未有科學實證確立經由食水途徑引致健康風險，但其潛在風險備受公眾關注的物質，其中包括PFAS。

委員會最近一次會議中提出建議，將目前的食水標準水質參數由60個加至61個，包括將現在的兩個參數下調至「監測名單」，同時錳(Manganese)、石房蛤毒素(Saxitoxins)等合共3個項目加入食水標準，並調整部分現有的水質參數，惟未有將PFAS從「觀察名單」中上調。