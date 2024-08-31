文職女墮性交轉運及高投資回報騙局　兩男女被捕涉款40萬元

執法部門本周四(29日)晚上7時接獲一名32歲女子報案，指她早前在可提供占卜服務的社交平台Instagram一帳戶介紹下，認識一名自稱占卜師男子，對方訛稱可透過與她發生性行為以改變其命運，即「性交轉運」。對方亦誘使女事主於本周三(28日)凌晨時分，在牛頭角女事主的住所內發生性行為。

同時下午，女事主再被對方誘騙到觀塘一商業大廈單位，他聲稱可為她開設高回報投資帳戶，從而詐騙30萬港元現金、及以信用碌了價值10萬港元購物券。騙徒得手後，隨即要求女事主加大投資金額及再次發生性行為，她懷疑受騙報案求助。

警員經調查後，於昨日(30日)凌晨時分，以涉嫌「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」及「串謀詐騙」罪，拘捕一名30歲本地男子；調查相信案件涉及有組織犯罪集團，並鎖定一名女骨幹、及3個位於觀塘作詐騙用途的商業單位。同日下午，警員持法庭手令搜查該3個位於同一商廈的單位，拘捕一名正離開單位的25歲本地女子。調查相信她為涉案Instagram帳戶及犯罪集團操控人，並在單位內搜獲約兩萬港元犯罪得益、不同占卜用品、大量銀行卡、電話卡、電腦設備、記帳簿、點鈔機及大量避孕套。

經調查相信，該犯罪集團運作約一個月，集團首先以網上平台提供收費塔羅占卜服務作招徠，聲稱可以隔空施法，改變事主命運。再由操控人分派假占卜師與事主會見，假占卜師即以性交轉運誘使事主發生性行為，繼而再以高回報誘使事主向詐騙集團投資大量現金、或以信用卡購買現金購物券，過程中也要求事主提供身份證及工作證明以作占卜用途。3個涉案商業單位用作擴充犯罪集團規模，相信今次成功瓦解了一個犯罪集團，拘捕行動仍在進行中。

據了解，男疑犯報稱無業，女疑犯為占卜師，女事主從事文職工作，由於遇到感情問題，因此在網上尋求占卜師幫助而受騙。假占卜師聲稱身上有能量，與女事主性交後可以提其運氣指數，每次占卜收費數百至數千港元不等，透過轉數快等電子支付收錢。