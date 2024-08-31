誤信涉刑案　女青年轉帳42萬元至「香港廉署」

有非澳門青年在澳門墮「公檢法」，誤信涉及刑案，配合「調查」並轉帳超過42萬港元至「香港廉政公署」銀行帳戶作「資產審查」。騙徒得手後繼續索款引起事主懷疑，於是報案求助。

案中女事主日前收到自稱「司警」的陌生男子來電，對方指事主名下電話號碼在抖音平台發放大量詐騙短訊，隨後將電話轉接至昆明「公安」對話期間，對方指事主名下銀行帳戶收受200多萬元人民幣詐騙所得，涉及10多名受害人，由於案情嚴重，對方要求事主保密及定時報到，並將事主拉入一個「警官群組」。

事主入群後，「公安」指示事主聯絡辦理案件的「檢察官」藉此申請「在外配合調查」。事主按指示照做，「檢察官」要求事主將資金匯入「香港廉政公署」銀行帳戶，並表示相關款項將會轉至「澳門法院」作「資產審查」。事主信以為真，向家人籌措款項並存入自己名下銀行帳戶，等候消息。

直至上周五(23日)，事主再按指示，將426,000港元轉至「香港廉政公署」銀行帳戶但轉帳後對方指事主操作錯誤，聲稱轉帳未能完成，款項亦已被凍結，要求事主再次轉錢。事主起疑拒絕要求，並在本周日(25日)報案，報稱損失426,000港元。