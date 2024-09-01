專家料外物撞擊　致發動機失速

國泰客機在高雄機場疑發生引擎爆炸事故，有飛機工程人員指，當時飛機已開始啟動，現場影像可見火光、又有乘客指聽聞巨響，估計涉引擎運作受阻有關。香港工程師學會航空分部副主席詹永年亦稱，飛機起飛過程發生上述情況，料涉發動機氣流不暢順致失速，不一定是引擎爆炸，原因可能涉「有外物、撞雀，令發動機內有部件損壞，或燃油系統有問題」，不過，事故的具體原因仍待調查。

今次發生故障的航機據報是空中巴士A330-343客機，國泰同款航機亦涉2018年2月1日本港一宗空中關閉發動機事故。據民航意外調查機構於2021年12月17日發表的調查報告第4／2021號，涉事同款客機當晚從香港國際機場起飛後不久，電子中央飛機監測器發出一號發動機失速警告訊息並帶有可聽見的喘震聲、中壓旋轉系統和高壓旋轉系統的高震動訊息，以及低油壓訊息。

機組人員其後按標準作業程序關閉發動機，飛回本港機場降落，無人受傷。初步檢查在發動機噴管內發現金屬碎片，一個高壓渦輪葉片斷裂。調查報告其後指出，由於硫化腐蝕和高周疲勞令高壓渦輪葉片斷裂引發事故。