啟德體育園將進行演練和試業　明年第一季舉辦盛大開幕活動

啟德體育園青年運動場、室內體育館及主場館的主體結構已大致完成，預計年內可落成，明年上半年啟用。而內部裝修和園景建築等亦正在進行中。港府表示，體育園將在正式開幕前進行不同的演練和試業活動，以調整和不斷優化營運模式和舉辦大型活動的安排，並按需要調整策略，提升應變效能；並且將於明年第一季舉辦一場盛大的開幕活動。

港府多名官員在上周二(8月27日)到啟德體育園視察，了解工程落成進度，園區周邊配套設施、人群疏散演習等工作匯報，及聽取業界對園區建設和推廣體育工作的意見，以計劃未來的施政方針。港府要求啟德體育園跨部門工作小組確保體育園順利如期落成啟用，以鞏固香港作為盛事之都的策略定位；同時提醒人員留意執行細節，加強應變能力，確保園區落成後運作暢順。

啟德體育園落成後將會是香港一個大型綜合體育及休閒娛樂新地標，多個本地和海外的活動推廣機構已計劃租用園區內不同的世界級設施，一系列大型娛樂活動將在園內舉行。港府期望啟德體育園能積極帶來協同效應，在推動體育發展的同時，帶動演出、旅遊等產業的發展，創造強大的經濟效益。