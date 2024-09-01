立會公聽會較上屆少60%　議員：泛民做騷居多不宜比較

過往立法會就不少具爭議的議題召開公聽會，聽取各界的意見。有報道指今年首7個月，以至去年全年，公聽會的次數均較上屆少至少60%。有議員曾指立法會為了避免社會紛爭，不召開公聽會是「斬腳趾避沙蟲」，另有議員則指上屆召開的公聽會次數多，大多是「政治騷」，透過「冧人堆」，營造社會反對議題的錯覺，不應直接比較。

上屆立法會仍然有泛民主派，有報道指2016/17年度及2017/18年分別召開至少48及47次公聽會。多項具爭議的法案及議題都有舉行多次公聽會，包括高鐵一地兩檢、國歌條例立法及租務管制等。

到了今屆立法會，上年度全年召開至少17次公聽會，較2016/17年度和2017/18年度都少超過60%，而在今年立法會暑期休會前，首7個月召開至少9次公聽會，與上屆每個年度同期比較亦少了60%。

近期相關的委員會曾討論是否就《社工註冊條例》修訂及職安健罰則提高等召開公聽會，最終決定不召開， 在5月舉行涉及《社工註冊條例》修例的法案委員會，有議員反對召開公聽會，理由是新冠疫情仍然嚴重，擔心數百人出席公聽會導致傳播。

然而強制舉報虐兒草案則舉辦了3次公聽會，社福界議員狄志遠曾在委員會要求召開公聽會，他認為立法會為了避免社會紛爭，不召開公聽會是「斬腳趾避沙蟲」，指愈敏感議題，愈要聆聽社會意見，從善而流才是實在的做法。

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓則指上屆召開公聽會次數多，都是「政治秀」，透過「冧人堆」，營造社會反對議題的錯覺，不應直接比較。他又舉例曾有參與公聽會的團體，改名與粗口諧音相同，意見不斷重複等。 他認為如有法案要盡快通過，或議案已經過社會長時間討論，收集了不同意見，有社會共識，便就毋須開公聽會，否則是浪費資源。