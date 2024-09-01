照顧者津貼計劃　接受新一期申請

社會福利署今日(9月1日)推出新一期為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃和為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃。社署將分批發信予相關長者/殘疾人士，邀請其合資格的護老者/照顧者提出申請。至於去年曾收到邀請信的長者/殘疾人士，其護老者/照顧者亦可提出申請。申請人須填妥申請表，連同所需文件送交社署照顧者津貼組。社署會在完成審批後通知申請人有關申請結果。

除了上述兩項照顧者津貼計劃外，政府已於去年把嚴重殘疾人士特別護理津貼計劃及為獲聘於有薪工作的高額傷殘津貼領取者提供津貼以聘請照顧者計劃恒常化，旨在向低收入家庭護老者/殘疾人士照顧者或殘疾人士發放津貼，以補貼其生活開支，並讓有長期護理需要的長者/殘疾人士可在護老者/殘疾人士照顧者的協助下，得到更適切的照顧及繼續在熟悉的社區生活。

社署已更新兩項照顧者津貼計劃和嚴重殘疾人士特別護理津貼計劃的每月家庭入息上限，以及為獲聘於有薪工作的高額傷殘津貼領取者提供津貼以聘請照顧者計劃的每月工作入息限額。有關更新今日起生效，適用於現時領取津貼的人士及新申請人士。