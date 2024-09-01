被揭無按時向缺課學童發入學令　教育局疑搬龍門　刪走指引時限

有傳媒揭發一名初小學童自2021年底長期缺課，但教育局接報後只向家長發出書面勸喻，並無按指引在第2個月月底發出「警告信」及在第6個月月底發出「入學令」。而教育局則在日前（8月30日）向全港中小學發通告，當中刪去相關時限，僅稱會考慮向家長發出警告信，及根據個案的情況和進展，向家長發出入學令。

翻查教育於2009年發出的通告，當中指如輔導工作未能有效使學生重返校園，會在接獲申報的第2個月月底，向家長發出警告信。倘若缺課情況持續，會在及其後的每個月底發出跟進警告信。如家長仍不予理會便會在第6個月月底，根據《教育條例》(第279章)第74條發出入學令。

教育局表示，經評估及考慮個案家庭背景、家人與學生情緒狀態後，認為自2021年底長期缺課的學童的情況不建議向家長發出警告信或入學令，專業團隊將透過其他方法繼續幫助學生及家長。翻查過去立法會文件，教育局於2018年曾指近年的個案中，許多時並非因為家長堅持不讓子女上學，而是家庭或學生本身出現教困難、在學習或社交上未能適應、習染不良行為，或受精神、心理困擾等問題，發出入學令並不能解決他們的問題。

議員狄志遠受訪時則批評教育局嚴重失職，學童兩年無上學指絕對不能接受，又認為未經諮詢更新指引是將處理缺課的責責推至學校，至於當局更新指引取消時限，指言是不負責任，批評在過去17年都原地踏步。