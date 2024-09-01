運輸署料明日開學整體交通較繁忙　提醒學生預早出門

聽日(9月2日)開學啦！運輸署今日(9月1日)提醒學生，明日的整體交通預計會較繁忙，應預早出門，以免延誤上學時間，同時呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。運輸署緊急事故交通協調中心明早將提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同執法部門及各公共運輸營辦商共同實時密切監察開學日的交通及公共運輸服務情況。

署方會派員到全港各主要公共運輸交匯處和學校區實地監察，包括九龍塘、黃大仙蒲崗村道、葵涌葵盛圍和北角寶馬山等學校區、陸路口岸及隧道，匯報最新情況，在有需要時加強服務及實施相應交通管理措施，如調校交通燈時間及聯絡執法部門協助疏導交通。

署方提醒學生尤其是準備就讀新校的學生，應盡快熟習往返學校的公共運輸服務路線和班次，乘搭渡輪則應進一步了解航線的船種及航程時間，並留意最新交通消息。署方已提醒各主要公共運輸營辦商提供充足服務，並在有需要時加密和調配後備班次，應付乘客需求。署方亦已檢視新學校鄰近交通和運輸安排，並將恢復服務學校區的特別路線。同時，署方已提醒提供接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。