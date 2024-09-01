當局料未來5年4間中小學停辦　強調不會主動殺校

明日(9月2日)全港中小學開學，教育局局長蔡若蓮今日(9月1日)出席電台節目時表示，預計學齡結構性人口下降會持續，未來5年將有3至4間中學及小學陸續停辦，當中包括部分因應跨境學童增加開設的有時限學校。蔡若蓮續指不會主動「殺校」，惟不希望學校因收生不足而「搶學生」，認為會影響學校規劃及加重老師工作負擔，而全面推進小班政策的目標目前已達到約8成半，相信今年後會有32間學校加入小班，明年會再多9間，屆時全港只有約20多間學校未加入。

而公民、經濟與社會科教材的性教育內容引起社會爭議，蔡若蓮指言感到奇怪，她指出受社會熱議的部分，只是一個「參考建議」，又提醒教材面向只有12至14歲的初中同學，強調與12至14歲人士性交本身就是嚴重的違法行為。至於「堅拒婚前性行為」一說被質疑落伍，蔡若蓮指需向初中生提供傳統價值觀，成長後自然會有自己的發展，又認為家庭是對社會非常重要的單位，如果年輕人不愛護自己身體，將會衍生很多價值觀問題。

談及學童自殺問題，蔡若蓮指悲劇一宗都嫌多，當局有應急機制在第一時間幫助有需要的同學，呼籲社會大眾在大時大節等高風險時期一同做好守門人，幫助身邊同學，對身邊人的敏感度要高一些，注意精神健康。