政府強調經濟轉型期及洗牌期　被質疑屬掩飾市道差倒閉潮藉口

本港經濟復甦緩慢，零售、餐飲業甚至建造界亦叫苦連天。有政黨直指政府近日不斷強調現在是「經濟轉型期」、「洗牌期」，但既沒告知市民經濟轉型的方向，亦沒有在社會展開相關討論，探討香港未來的優勢所在或有哪些地方需要加強以配合轉型，令不少市民質疑「經濟轉型」只是掩蓋市道不景、商舖倒閉情況的藉口。

有政黨今日(1日)發表對未來施政方針提出60項建議，該黨引述數據指本港經濟反彈乏力，零售及飲食業經營困難，大批市民離港旅遊，令本地消費持續疲弱，又指最新零售業總銷貨額再錄跌幅，反映新增自由行城市已沒以往萬試萬靈的效果，而本地不少有消費力的港人已移民，餘下有消費力的，不少都會選擇等待外遊旅行時才花錢。

另外，社會氣氛長期持續壓抑，在港生活不開心，也是香港市民選擇減少本地消費的原因，認為政府必須正視。

針對經濟疲弱， 該黨除指市民對政府強調「經濟轉型期」、「洗牌期」的質疑外，希望政府能提出清晰的圖像和方向，並容許社會就香港未來的路向作辯論，以免最終在毫無方向下原地空轉，不停推出頭痛醫頭的短視項目或落入如「全年有210項盛事」般的數字遊戲中，相信「趁墟經濟」並不是香港經濟的出路

疫後經濟正在轉型階段，零售及餐飲業數量大減，該黨建議政府應為中小企提供更多協助，降低企業轉型的額外開支，使企業在難關中尋找新出路。同時，繼續延長中小企融資擔保貸款的還款寬限，使一眾中小企更容易渡過難關。

該黨指面對現時本港的經濟困境、民心渙散、欠缺凝聚力等情況，該黨感到相當憂慮，期望政府在尋求經濟發展的同時，必須關顧現時中小企及市民所面對的燃眉之急。

該黨又指青年宿舍供不應求，反映青年渴望擁有自己生活空間，並非只「躺平」等候公屋編配，政府一直提倡擴大青年宿舍計劃，但計劃至今僅提供不足3,000宿位，未能追上需求，故政府除應加快興建青年宿舍外，亦須正視青年為減省通勤時間及開支而居於市區劏房情況，增加市區宿位比例。

在發展規劃方面，該黨指香港急需進行具底線思維的中短期策略規劃檢討及2050年策略規劃。所謂「底線思維」規劃檢討，就是因為種種發展問題要放棄或修訂一些計劃。地鐵需要長遠發展規劃及龐大投資，由於暫緩或放棄中部大填海，但要推動南北鐵路走廊及北環線等。

對於政府正研究規管網約車及平台，該黨交通政策發言人韓俊賢指網約車在本港已成為主流交通工具之一，政府應採取更積極的政策，從網約平台及網約私家車合法化方向，處理本港點對點交通服務需求。

青年宿舍供不應求，反映青年渴望擁有自己生活空間，並非只「躺平」等候公屋編配。政府一直提倡擴大青年宿舍計劃，但計劃至今僅提供不足3000宿位，未能追上需求。政府除應加快興建青年宿舍外，亦須正視青年為減省通勤時間及開支而居於市區劏房情況，增加市區宿位比例。