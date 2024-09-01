劏房廁所無鎖　夫妻沒正常生活　學者指環境差或誘發精神疾病

「廁所門無鎖，孩子随時都可以開門」、「孩子睡在上層，兩夫婦沒有正常溝通和『夫妻生活』」，木門之後，部分基層生活在欠缺安全感及私隱度的環境，每天抬頭只見一堆晾曬衣物、隨時倒塌的雜物，即使心情再好亦一掃而空。

深水埗社區互助中心、社築同夢社區發展服務舉辦「空間窒息」攝影展，透過媽媽及家人的視覺，訴說劏房女性的故事和心理需求。有學者指出劏房住戶的居住環境或會誘發精神疾病；或令精神病患難以康復。

參與攝影展的Cherry在劏房居住了6年，她指家裏的洗手間沒有門鎖，因此在如廁或更換衞生用品時，孩子可能會出於好奇隨時開門，令她覺得沒有安全感。亦有其他劏房媽媽在視像訪問中表示，由於他們居住的房間沒有房間間隔，因此兩夫婦沒有正常的夫妻生活，即使想大吵一架亦要壓抑情緒避；免影響孩子。

香港中文大學社會工作學系講師丁惟彬指出，劏房的居住環境或令住戶的精神健康惡化。他舉例，曾有患有妄想症的家長因為東方附近有性工作者出沒、嫖客會打量兩名女兒並向他們吹口哨，因此時常擔心丈夫會光顧性工作者及女兒的安危。

另一例子指出，由於劏房環境隔音差，有劏房媽媽曾要求鄰居降低聲量後被粗言辱罵，最後演化為思覺失調，每當附近有住戶經過或發出聲音時都會被刺激。丁惟彬指劏房環境令部分人感覺沒安全感，或會觸發情緒問題、而且難以復原。

劏房媽媽Cherry指欠缺儲物空間，下班下課後即使是一個書包、一對鞋已經能令空間非常雜亂，有時會寧願在街上或公園流連亦不願回家；而另一位劏房媽媽可兒則指兒子喜歡砌積木，每次完成作品後都要拆掉實在可惜。亦有劏房媽媽指自己「貪靚」，但在劏房環境下沒有心情化妝打扮。

本土研究社成員陳劍青指出社區客廳大多着重社群共融生活，但忽視私人空間的重要性，他引述2021年數據指出當時有3.4萬劏房兒童，他們長大後需要空間存放私人物品。現時全港各區都有俗稱「死場」的商場，它們大多於民生社區、空置率高。他指出，劏房住戶有儲物需要，建議當局租用「死場」作私人儲物空間，指出只是「一張梳妝台」亦有幫助。丁惟彬補充，情緒病患者或康復者會因為社交方面的擔憂而拒絕使用相關設施。