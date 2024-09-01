開學續酷熱兼有雨　未來三天最高34°C　料周五風暴逼港或打風

暑假嘅時間過得特別快，同學們除準備好返學，亦要留意天氣變化！天文台預測未來9天將持續落雨，而明日(9月2日)開學日及打後兩天日間酷熱，最高氣溫達攝氏34度，且該3天更有驟雨及雷暴。另外，位於菲律賓中部以東海面的低壓區已增強為熱帶低氣壓，預料本周五(6日)將增強為強烈熱帶風暴，距離本港約300公里，開學周會否打風仍待進一步預測，而本周後期至下周初天氣不穩，雷雨將隨狂風齊至，大家出門前記得留意天氣變化及帶定遮啦！

在今日(9月1日)下午4時，位於菲律賓附近的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約480公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向呂宋一帶。根據天文台最新預測，該熱帶低氣壓將於本周二(3日)趨近本港800公里範圍，並於周三及四(4日及5日)逐步增強為強烈熱帶風暴，並進入本港400公里範圍，而在本周五預料會處於本港300公里範圍附近，中心附近最高持續風速達每小時110公里。

受高空反氣旋影響，未來兩三日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。天文台預料，位於菲律賓附近的低壓區會發展成熱帶氣旋並在未來一兩日移向呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，在本周稍後靠近華南沿岸一帶，但仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶。受其影響，本周中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定。

九天天氣預報顯示，明日至本周三(9月2日至4日)大致天晴，日間酷熱，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎攝氏28至34度；隨後3天仍有驟雨，且有狂風雷暴，最高溫為攝氏32度；下周日至二(8日至10日)繼續落雨及有雷暴，氣溫徘徊在攝氏27至32度之間。