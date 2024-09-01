無人車在港落地挑戰多　當局稱或不適合旺區行駛

本港無人駕駛發展遲緩，運輸及物流局局長林世雄表示，無人駕駛技術在港落地面臨很多挑戰，包括無人車所使用的人工智能(AI)技術，需要重新學習香港駕駛方向及道路標記，加上香港市區地小人多，路面突發情況較多，即使無人車的路面經驗增加，亦不太適合到深水埗或旺角行駛。

林世雄今日(9月1日)在電台節目表示，無人駕駛技術運用起步會較慢，因無人車使用的AI技術需要進行學習，加上該技術從內地轉換過來面臨很多挑戰，例如需要重新學習駕駛方向，內地為右上左下，香港則為左上右下，以及道路標記亦有所不同，因此即使獲智慧交通基金資助實際運用仍需一段時間才能落地。

他又指，香港市區地小人多，部分路邊活動或影響無人車，例如無人車去到市區人多的地方，若遇上其他車上落客，或有人突然橫過馬路，不僅對無人車，即使對人類駕駛者亦很難控制。因此，隨着無人車AI路面經驗增加，在部分新發展區運用會較好，若到深水埗或旺角就會有很大考驗。

跨境交通方面，林世雄表示，未來除羅湖站、落馬洲支線外的6個口岸，都會有鐵路到達，包括前海到洪水橋的港深西部鐵路、到皇崗口岸的北環線支線等。至於沙頭角口岸，他則指，需視乎規劃是否需要鐵路去進行連接，故特區政府、內地政府需要時間審視後再作定奪。