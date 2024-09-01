強拍支援中心獲90位律師和測量師支持　為小業主提供初步諮詢服務

為應對樓宇老化加速市區更新，立法會於今年7月18日通過《2024年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例》。發展局今日（9月1日）發表網誌指，「強拍條例小業主支援中心」最近已正式投入服務，為小業主提供一站式支援，在強拍申請的不同階段為小業主提供支援服務。支援中心至今已獲得超過60位律師和約30位測量師支持，為受強拍申請影響的小業主以講座形式提供免費的初步專業諮詢服務，幫助他們明白其法定權利，使他們能得到充分保障。

修訂後的強拍條例循4個方向更新和精簡強拍制度，包括降低強拍申請門檻、便利毗鄰地段的強拍申請、精簡強拍制度的法律程序，以及加強支援受影響的小業主。發展局助理秘書長（市區更新）及強拍條例小業主專責辦事處副總監王溢恆表示，今次修訂條例目的是為了善用私人市場力量加快市區重建、協助老舊和失修樓宇的小業主提供重建的出路，應對樓宇的安全隱患。政府將盡快就修訂的生效日期刊憲，按立法會「先訂立後審議」程序，期望最快可於今年12月中生效。

發展局成立的「強拍條例小業主專責辦事處」和支援中心已展開宣傳工作和公眾教育，透過區議會、關愛隊和分區民政事務處等，主動進行外展宣傳、舊樓探訪等，提升公眾及舊樓小業主對私人樓宇收購活動及強拍申請機制的認識。此外，支援中心亦與不同界别的專業服務機構和專業人士，包括律師、測量師、調解員和社工，以及指定非政府機構建立合作伙伴關係，合力為受強拍申請影響的小業主提供全面和到位的一站式支援。

發展局指，支援中心會提供法律和相關專業服務轉介、情緒輔導，以及尋找替代居所等服務，以上服務費用全免；支援中心會積極促進和鼓勵小業主參與調解，以調解代替訴訟，解決強拍爭議。