大嶼山四濕地錄25種水生甲蟲　包括香港特有水口水纓甲再現

大嶼山擁有傲人的天然資源。香港戶外生態教育協會主辦「大嶼山保育基金資助富甲大嶼濕地生態推廣教育計劃」，並於今日(9月1日)舉行成果發布會，介紹大嶼山的濕地生態。計劃期內，協會與大專生濕地生態導師共進行24次生態調查活動，發現4個大嶼山主要沼澤地點，共記錄到5個科、共25種水生甲蟲；更發現香港特有的水口水纓甲，重現大嶼山郊野公園。

協會主辦該項大嶼山濕地生態推廣教育計劃，以水生甲蟲這類小眾生物作為嶄新的切入點，推動大眾深入了解香港大嶼山豐富的濕地生態資源。計劃以多項創新方式進行環境教育，包括藝術創作與公民科學等，受惠人數累計超過6,000人。

而在計劃期內，協會與大專生濕地生態導師合共進行了14次沼澤甲蟲調查及10次河溪昆蟲公民科學探索活動，超過250人參與，提供濕地昆蟲和甲蟲生物多樣性基線數據，發掘大嶼山水生昆蟲及甲蟲熱點。

在14次沼澤甲蟲調查中，覆蓋了4個大嶼山主要沼澤地點，包括水口、貝澳、十塱及梅窩，合共記錄到5個科、共25種水生甲蟲，佔全香港已知物種數的14%。4個地點之中以水口的物種多樣性最高，共發現20種水生甲蟲；梅窩排第二，有18種；而貝澳則有11種；十塱僅發現7種。

此外，在10次河溪公民科學探索活動中，覆蓋了5個大嶼山河溪地點，包括石門甲、貝澳、塘福、大澳及深屈。除了毗鄰沼澤的貝澳河外，其餘4個調查地點均錄得以上環境生物指標，顯示大嶼河溪環境潔淨，是眾多水生生物合適的棲息場所。

水纓甲是唯一一類完全植食性的水生甲蟲，早於2013年由一位居於香港的外籍甲蟲學家發現，經鑑定後確認為新物種，並以其發現地「水口」命名，是香港的特有種。在計劃工作人員及導師努力搜索之下，暌違5年後，於2024年終於再次發現水口水纓甲，今次的紀錄更出現在水口以外的地點，當中包括鄰近長沙及塘福的郊野公園範圍。