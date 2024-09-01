調查揭中學生幸福感僅一般　2成出現抑鬱焦慮徵狀

明天(2日)開學日，學生精神健康及功課壓力等問題，再度令人關注。有機構今日(9月1日)公布調查顯示，中學生的幸福感只屬一般水平，以5分為滿分，平均分只有2.63分，有約兩成受訪學生出現中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀，而最能影響中學生幸福感的因素包括升學和與家人相處等。另外，有過半受訪中學生經常自我批評，而自我批評通常與壓力有關聯性。該機構認為，青少年求助意欲低，建議政府恒常化用以識別高自殺風險學生的「三層應急機制」。

浸信會愛羣社會服務處「兒童及青少年身心健康服務」於去年11月至今年4月成功訪問1,646位中學生，結果發現，整體受訪的中學生幸福感只屬一般，僅26.3%學生的幸福感達高水平；有25.5%的中學生表現出中度至嚴重抑鬱，還有20.5%的學生則會感到焦慮症狀，服務處稱須盡快尋求專業協助。生活滿意度中，最令受訪中學生不滿的日常生活包括學業(36.6%)、外貌體形(25.5%)和文憑試(24.2%)，機構表示，改善家庭關係比提升學業表現更能增加中學生幸福感。

此外，在自我批評方面，整體得分則為2.66分，屬中等程度。57.4%學生的自我批評達中等或以上程度，他們常會狠批及責備自己。服務處分析發現，自我批評通常與壓力、焦慮等負面情緒高度有很強的關聯性，若時常自我批評則會令到中學生幸福感出現下降。

機構建議，可制定可行的目標和對應的行動計劃，着眼過程而非結果，可減少自我批評和情緒問題。同時，該處稱，在去年收到過300宗求助個案，當中有約20%涉及缺課和社交困難，學校若處理類似個案時應根據情況制定合適策略。