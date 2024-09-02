農曆七月十四樂富街燈全熄　路政署解畫：地下電纜損毀

電力供應不穩情況近期時有發生，8月初時大埔中心有街燈疑因電力問題不停閃爍，甚至部分路段的街燈全數熄滅。本報亦收到居於樂富的讀者報料，指在8月17日，即農曆七月十四當晚，聯合道由橫頭磡東道至延文禮士道約400米距離內的10多盞街燈疑因出現電力問題全數熄滅，整條馬路上只剩下交通燈亮起，在「鬼門關大開」當天更顯格外恐怖。途經車輛僅能靠車頭大燈照亮前路，行人則須需借鄰近屋邨及商戶燈光照明。據路政署指，出現此情況與相關地下電纜損毀有關。

居於樂富的馬先生指，該處「熄燈」情況已持續數月，一個月約有一至兩晚整條街街燈會全數熄滅，其他時間亦不時會有有數盞零星街燈熄滅或不停閃爍，通常翌晚相關的街燈便會重新亮起。馬先生舉例指，早在6月黃大仙區大停電時，聯合道杏林街交界的街燈亦有熄滅，以為是與當日的大停電相關，故不以為意。惟街燈熄滅情況其後時有出現，在8月15日至16日時再留意到街燈出現閃爍，翌日則整條街的街燈又再次熄滅。

馬先生認為，當街燈全數熄滅，對駕駛人士的影響較大，擔心會增加發生車禍的風險。他又指出街燈熄滅的情況至少由5月時已開始，但時至8月中仍有熄燈情況發生並不理想，期望當局可盡快找出問題所在，並解決街燈熄滅問題。

路政署回覆本報查詢指，根據紀錄在7月1日至8月15日期間，只曾於8月9日接獲報告指樂富聯合道有個別路燈稍暗，但未有在例行巡查時發現或接獲報告指聯合道或杏林街整個路段路燈熄滅。8月9日接獲上述報告後，已即時安排承辦商到場檢查，但沒有發現異常情況。及至8月15日，路政署進行例行巡查時發現涉事路段路燈出現閃爍情況，遂安排承辦商翌日作詳細檢查，發現該組路燈的相關地下電纜損毀，因此在當晚交通流量較少時安裝臨時架空電纜以提供穩定電源，令部分路燈於當晚恢復正常運作。

為避免夜間臨時關燈進行測試對公眾的影響，承辦商於8月17日日間對餘下故障路燈作跟進檢查，發現上址附近另一段路燈地下電纜損毀，遂於當晚交通流量較少時安裝另一條臨時架空電纜以提供穩定電源。而路政署同日亦收到上址有路燈故障的報告，並於翌日在上址進行覆檢時確認公共路燈運作正常，正計劃稍後重鋪受影響路燈的地下電纜。

除樂富外，大埔於8月3日亦曾疑似出現電力問題。大埔中心附近的街燈疑因電力不穩而閃爍不停，林村河旁邊的部分行人路更有街燈熄滅，途經人士需以電筒作照明。路政署當時回覆傳媒查詢指，承辦商經檢查後發現一組供電電線接駁不良，導致相關路燈因供電不穩而持續閃爍，遂即時緊急維修，並於晚上約10時恢復穩定供電予該組路燈。