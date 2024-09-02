有營鮮奶埋殘忍真相　母牛乳腺發炎周身傷　營養師教路豆奶替代

牛奶有豐富的營養，不少人都有喝牛奶的習慣，不過不時有黑心養殖場被爆出以不人道手法養殖乳牛，有動物保護團體指出，牛隻終生被困養在現代工業化農場當中，強迫懷孕以產出牛奶，乳牛被強迫搾奶更有機會引致乳腺發炎的情況亦屢見不鮮，甚至當乳牛在4歲產奶量開始下降時，就會送到屠宰場出售。而近年素食風氣盛行，不少人會以豆奶、杏仁奶等植物奶取代牛奶。有營養師指出，豆奶及牛奶均可提供豐富蛋白質，不過豆奶當中的鈣含量會較少，建議可選擇額外添加鈣質的豆奶，或進食傳統方式製作的硬豆腐，來額外補充鈣質。

「地球共惜」項目經理馬子琪指出，現代工業化的農場追求效益，母牛在農場的一生就如產奶機器，農場在雌性牛隻1至2歲時便以機械插入其子宮導入精液來令其受孕，分娩後隨即會被迫分開。馬子琪續指，大自然當中母牛每日大約生產8公升的牛奶，工業農場則要母牛每日生產30以至50公升的牛奶，令母牛身體虛弱，患有乳腺炎的情況亦很常見，而當母牛成長至4歲左加，隨產奶量開始下降，未能達到標準的母牛便會被送到屠宰場。

馬子琪續指，不少工業農場的飼養環境相當惡劣，例如沒有足夠的地方讓牛隻活動，以有濫用抗生素、止痛藥等情況；另外因為飼養環境擠迫，有農場會將牛角斬去及將牛尾剪去，以免牛隻在生活或打鬥時弄傷其他牛隻，但過程當中不會進行麻醉，令牛隻劇痛難當，剪去牛尾更會令牛隻無法驅趕昆蟲，同時亦會影響牛隻的心理健康。

而近年素食風氣盛行，不少素食者會選擇以豆奶等植物奶取代牛奶。尚營坊高級營養師Thomas Lee表示，豆奶及牛奶均可提供豐富蛋白質，分別為大豆蛋白及奶蛋白，尤其是本來患有乳糖不耐症的人士，飲用牛奶後會出現不適的情況，亦應嘗試飲豆奶取代牛奶。

至於杏仁奶等其他植物奶的選擇，Thomas指出杏仁奶營養成分主要為脂肪及小量蛋白質，其蛋白質不及豆奶豐富，所以以吸取蛋白質而言素食者通常都會以豆奶作首選。Thomas亦提醒，豆奶難以完全取代牛奶，相較牛奶豆奶當中的鈣含量會較少，所以可選擇額外添加鈣質的豆奶，另外亦可以從其他食物當中攝取鈣質。當中，最容易的方式是進食以傳統方式製作的硬豆腐，因為製作過程中加入用來幫助豆腐凝固的石膏粉，會令豆腐中的鈣質含量飆升，而進食大量蔬菜亦可攝取足夠的鈣質。