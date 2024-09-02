東方日報A1：未來5年4校停辦　教局報喪迎開學

全港中小學今日開學，教育局局長蔡若蓮於昨日發出哀號指，預計學齡結構性人口下降會持續，未來5年將有3間至4間中學及小學陸續停辦，當中包括部分因應跨境學童增加開設的有時限學校。蔡若蓮稱不會主動「殺校」，惟不希望學校因收生不足而「搶學生」，認為會影響學校規劃及加重老師工作負擔。至於當局計劃全面推進小班政策目標，她指目前已達到約八成半，相信今年後會有32間學校加入小班，明年會再多9間，屆時全港只有約20多間學校未加入，她認為若強行縮掉做小班教學，可能會令教學環境更加不穩定。

過去兩年一共6間學校因收生不足而被「派0班」小一，即不能開辦資助小一。單是去年有多達5間小學在2023/24學年不獲開辦小一班級，其中中華基督教會長洲堂錦江小學以私立方式營辦小一班級一年後，得以重新獲派資助小一班級；聖嘉祿學校則在停辦一年小一後，亦獲教育局批准可復辦資助小一。

救世軍中原慈善基金學校選擇與同一辦團的學校合併；獻主會溥仁小學因申請「特別視學」被拒，至2026/27學年便失去資助資格；孔教學院大成小學雖然同樣復活，獲資助開辦小一，不過辦學團體孔教學院於6月時宣布，由於區內學童人數「斷崖式下跌」，將於2025/26年度停收小一，並於2026/27學年結束營辦。

今年則有一間小學被「派0班」，青衣仁濟醫院趙曾學韞小學因收生不足，未能獲教育局資助在2024/25學年開辦小一，其後獲教育局批准轉辦私立小一。

另外，有關公民、經濟與社會科教材的性教育內容引起社會爭議，蔡若蓮出席電台節目時直言感到奇怪。她指出受社會熱議的部分，只是其中一部分教學活動的「參考建議」，並非教育政策。她又提醒教材是面向只有12歲至14歲的初中同學，強調與12至14歲兒童發生性行為，本身就是嚴重的違法行為，故希望他們有正確的性觀念，能夠保護自己、尊重他人，以及為自己的行為負責。

至於「堅拒婚前性行為」一說被質疑落伍，蔡若蓮指需向初中生提供傳統價值觀，成長後自然會有自己的發展。她又認為中華文化裏，家庭是對社會非常重要的單位，如果年輕人不尊重對方、不尊重自己及不愛護自己身體，將會衍生很多價值觀問題。

蔡若蓮又談及學童自殺問題，她指每一個生命都很重要，悲劇一宗都嫌多，社會各方面都很努力，當局亦有應急機制在第一時間幫助有需要的同學。而學童自殺成因繁多，可能是學業壓力、人際關係、感情及與家長爭執等，呼籲社會大眾在大時大節等高風險時期一同做好守門人，幫助身邊同學，對身邊人的敏感度要高一些，注意精神健康。

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