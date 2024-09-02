開學日興奮返校　初小學生唔慣「打喊路」　學校設鼓敲擊明志

開心的暑假已經結束，今日(9月2日)是全港學生開學的日子。在上水鳳溪第一小學，不少學生成群結隊，或有家長陪同來到學校。校長與老師們亦在校門口迎接同學回校。初小的學生睡眼惺忪，看似不習慣早起上學，在早會時齊齊「打喊路」。高小的同學大概已收拾好心情，迎接新一學年。鳳溪一小校長表示，為迎接開學，專門擺設了一面鼓在校門口，鼓勵同學們入校前敲擊，寓意「擊鼓明志」。

一同返校的呂氏兄弟表示，二人已升讀小六，希望日後能升讀一個好中學。另一對姓何的姊妹和李同學結伴返校，姊妹二人表示，開學非常開心能與朋友們見面，也希望來年能升讀鳳溪第一中學。小六的王同學表示，開學能見到學校的朋友和同學自己很開心，同學在假期間見面比較少，主要都是和家人一同出去玩。王同學則是希望日後能就近升學。

鳳溪第一小學校長朱偉林表示，今年開學特別設置了一面鼓在學校，以迎接新老同學並鼓勵他們擊鼓，而擊鼓則代表了一個新學年的開始，開學後要專心讀書。朱偉林稱，擊鼓也屬於一項中國傳統文化，學校無論是在課程安排還是環境布置都希望能將中國傳統文化融入在校園内，讓同學們能更早接觸傳統文化，以培養同學的國民意識。朱偉林還表示，其實早在開學前幾日，校方就有通過各種渠道發出通知，以提醒家長和同學，特別是一些跨境上學的同學，在開學首日更要留意交通情況，預留足夠時間到校。

此外，對於常識課分拆，朱偉林表示，雖然教育局的指引是來年開始分階段推行，但從今年開始，鳳溪一小就已將原有的常識科已經分拆為人文科和科學科。朱解釋，副校長本身在相關課程中有參與，還為了配合學校的校程需要，所以決定從今年開始就將常識課拆分，希望能通過試行並與業界分享有關教學經驗，讓之後的計劃可以實行的更加順利。朱偉林還表示，希望同學及家長能看的更長遠，要着眼於未來的發展，讓同學們在面對未來的環境前盡量多開闊眼界，多接觸接觸外面的世界。他指，無論是香港、大灣區乃至全球，都要多了解時代的發展，這樣才能令同學認識到自己真正想走的路是什麽。