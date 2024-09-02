租管例未掌握　若計分制取締劏房難執行　議員：問題掩蓋問題

解決劏房問題工作組上月已向政府提報告，預料下月發表的施政報告會推出取締劣質劏房的政策，有指其中一項是採取計分制。有議員指劏房租管條例生效至今仍未成熟掌握，又來一個計分制取締劏房，若計分制難於執行，只不過又是嘗試製造一個新問題蓋掩另一個問題，純粹是感覺良好。

議員江玉歡在社交平台貼文指劏房問題纏繞香港多年，過去試過透過興建過渡性房屋解決問題，未來幾年亦會建簡約公屋，提供解燃眉的社區客廳。她指曾問過不少劏房家庭，他們為了就業、子女讀書、經濟能力不得不住在狹小的劏房。對於基層的兒童，住得近學校及社區設施非常重要，其教育、學習及活動主宰整家人日後的命運，所以一般劏房家庭很不情願搬出其生活圈，更何況過渡或簡屋只是他們的中途站，上屋搬下屋費時費力，亦對孩子的社交學業有影響。

目前有22萬劏房戶，她指大部分住在劏房的家庭已住了多年，現時輪候入住公屋的時間要5年多，如政府說會不斷減低公屋輪候時間，即再過一至兩年便可「上樓」，政府亦承諾10年內公屋量會供過於求，換言之，最重要是處理這幾年內的過渡需要。她反問「點解唔可以辦多些社區廳堂、客廳讓劏房市民涼吓冷氣，煮頓飯和冼衫？又或者辦地區學堂，讓劏房戶兒童補習、學習興趣班？就算每月發補貼住房券，也不會要用上400、500億港元起簡屋，還未算日後的維修、保養及清拆。」

她表示，以長遠一點的目光看，如果香港真是能脫穎而出，走高科、高材及國際金融路線，香港是否真的要一系列的過渡性、簡約公屋、公屋及居屋，若想下一代改善生活，全社會向上流動，智慧轉型成新時代的全球城市，絕對不應再蓋「用完即棄」的房屋，而是要切實拿出改善香港人住房質素的策略。

劏房租管條例已實施了兩年多，但她認為至今也未成熟掌握，如今如果又來一個計分制取締劏房，被踢出來的劏房戶去哪𥚃呢？是否一定要去過渡或簡約屋？改善他們的生活有多種方法，政府是否要用一個對他們最為有利，不便最少的方法呢？如果計分制難於執行，只不過又是嘗試製造一個新問題蓋掩另一個問題，純粹是感覺良好。

實際上，不少劏房的居民也為取締劏房擔心，憂心自己的單位會否受取締，她強調劏房居民有潛在風險，如僭建的或位於工廠的，取締為先是可以理解的。但到底住在非法僭建的及工廈的有幾多戶？若政府已掌握數據，知道在20多萬戶中，不少是住在非法單位中，是否要集中火力處理那些單位？她又指

她指劏房、分間單位在很多城市也有，當然香港的劏房面積及環境確實是比較差勁。但倚靠簡單的一刀切取締方法不能解決。