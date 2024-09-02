被告鄒家成和劉頴匡指已認七一暴動　冀初選案考慮量刑整體性

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，參與新界東選區的劉頴匡、楊岳橋、鄒家成等人，今（9月2日）在西九龍法院（暫代高院）求情。鄒家成和劉頴匡均在立會七一暴動案認罪，兩人認為兩案性質相似，希望法庭考慮量刑整體性。

今日開始求情的被告，是參與新界東選區的9名被告，當中4人經審訊後被定罪，包括何桂藍、陳志全、鄒家成及林卓廷；5人選擇認罪，包括劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆及林景楠。呂智恆及林景楠獲保釋，其餘7人一律還押。

前公民黨成員楊岳橋代表大律師求情指，楊不是激進派，重犯機會是零，雖然楊曾在2020年3月參與記招並發言，但當時國安法尚未生效，力陳楊屬於「積極參加」，刑期應定於3至10年。大狀讀出由楊岳橋自行寫的求情信。楊承認行為錯誤，表明未來會退出政治。前人民力量主席陳志全代表大律師稱，陳志全不是策劃串謀計劃的人，他既叫沒出席記招，也沒有親身去協調會議，應被視為「積極參加」級別中的低等。

劉頴匡及鄒家成均因在2019年7月1日衝擊立法會，承認暴動罪，今年3月判囚。其中劉版判入獄被判入獄54個月20天；鄒家成入獄61個月15天。庭上透露，劉會在今年12月服刑完畢；鄒則尚餘一年半刑期。鄒家成代表大狀求情說，法庭應歸類鄒為「積極參加」，鄒家成代表大律師指，被告干犯本案跟立會暴動案，均是因被告不滿基本法，有着政治因素，法庭判刑時可考慮量刑整體性，以及鄒家成年輕等因素。劉頴匡沒有律師代表，親自用英文陳詞。劉坦言，因當局可以取消參選人資格，因此串謀計劃根本不可能成事。劉認為，自己參與程度及罪責為中低等，同樣希望法官顧及量刑整體性，予以刑期扣減。何桂藍代表大狀指，何桂藍沒有任何求情陳詞。

案件編號：HCCC 69,70/2022